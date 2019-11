Os Parcels são o novo nome confirmado para o cartaz do NOS Alive, subindo ao Palco Sagres no dia 11 de julho.

A banda australiana regressa assim a Portugal para apresentar os temas do seu álbum de estreia, homónimo, editado em 2018.

Os Parcels assinalaram um dos grandes concertos da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, conforme salientou a BLITZ, à altura.

"Há funk de colarinho branco, soul de olho azul à Jungle, falsetes e aquele riff patenteado por Nile Rodgers e canções com títulos 'condensados' como 'Withorwithout' ou 'Tieduprightnow'. Pelo meio, até houve tempo para sintonizar rádio portuguesa", pode ler-se na reportagem.

Os Parcels juntam-se assim aos anteriormente confirmados Khalid, Da Weasel, Caribou, Billie Eilish, Finneas, Cage the Elephant, Parov Stelar, Hobo Johnson and The Lovemakers, Alt-J, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade no cartaz do NOS Alive.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).

Recorde aqui as fotos do concerto dos Parcels em Paredes de Coura: