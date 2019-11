Morreu Doug Lubahn, baixista que colaborou com os Doors em algumas gravações de estúdio. Tinha 71 anos.

As causas da sua morte não foram reveladas, tendo o anúncio sido feito pela sua mulher, Pat Devanny, através das redes sociais.

Ao longo da sua carreira, os Doors nunca tiveram um baixista permanente, preferindo contratar músicos de estúdio como Lubahn, que participou em três dos discos mais celebrados da banda de Jim Morrison: "Strange Days" (1967), "Waiting for the Sun" (1968) e "The Soft Parade" (1969). É o seu baixo que se escuta em canções como ‘People Are Strange’, ‘Love Me Two Times’ e ‘Hello, I Love You’.

O baixista teve, no entanto, a oportunidade de se juntar aos Doors, mas preferiu ficar com a sua banda da altura, os Clear Light. Em 2007, publicou uma biografia, "My Days With the Doors and Other Stories".

Após a passagem pelos Doors, Doug Lubahn tocou com várias outras bandas e artistas, entre os quais Billy Squire e Ted Nugent.

Recorde algumas das canções dos Doors que contaram com os préstimos de Doug Lubahn: