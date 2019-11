1 / 11 Rita Carmo 2 / 11 Rita Carmo 3 / 11 Rita Carmo 4 / 11 Rita Carmo 5 / 11 Rita Carmo 6 / 11 Rita Carmo 7 / 11 Rita Carmo 8 / 11 Rita Carmo 9 / 11 Rita Carmo 10 / 11 Rita Carmo 11 / 11 Rita Carmo

Michael Kiwanuka irá dar dois concertos em Portugal em 2020. O anúncio foi feito poucos dias após o seu espetáculo no festival Super Bock Em Stock, em Lisboa.

O músico virá apresentar os temas de "Kiwanuka", o seu novo álbum, ao Campo Pequeno (Lisboa) e ao Pavilhão Rosa Mota (Porto), a 8 e 9 de maio respetivamente.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir da próxima sexta-feira, a preços que vão dos 27 euros aos 32 euros (no caso lisboeta) e dos 25 euros aos 30 euros (no caso do Porto).

