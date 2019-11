Mac DeMarco vai atuar no Vodafone Paredes de Coura, festival que se realiza na vila de Paredes de Coura nos dias 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2020.

O músico canadiano que se movimenta em territórios indie rock tem como álbum mais recente "Here Comes the Cowboy", lançado este ano, um olhar sobre o lado mais íntimo da sua infância. Trata-se de um regresso ao festival minhoto, seis anos depois. O concerto mais recente do músico entre nós data de 2016, no festival Super Bock Super Rock.

Também o rapper norte-americano Tommy Cash está confirmado no festival que, nesta ocasião, aproveita para anunciar igualmente um concerto dos Squid, quinteto londrino assente numa estética pós-punk.

Estes nomes juntam-se a Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Comet e (Sandy) Alex G no cartaz do festival. Os passes gerais estão à venda por 95 euros.