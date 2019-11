Eric Clapton anunciou um concerto de tributo a Ginger Baker, seu ex-colega dos Cream, falecido no início de outubro.

Intitulado "Eric Clapton & Friends: A Tribute to Ginger Baker", o espetáculo terá lugar na sala Hammersmith Apollo, em Londres, no dia 17 de fevereiro do próximo ano. Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira.

O concerto irá focar-se no trabalho que Clapton e Baker fizeram juntos, tanto nos Cream como nos Blind Faith. Ainda não se sabe, no entanto, quem irá atuar com o guitarrista.

Todos os lucros obtidos com o mesmo reverterão para a Leonard Cheshire, uma associação de ajuda a pessoas com deficiência.