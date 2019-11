Foi divulgado um poster que alegadamente mostrava todas as datas da nova digressão dos Rage Against the Machine, mas sabe-se agora que o mesmo é falso.

Recorde-se que a banda norte-americana irá voltar ao ativo em 2020, para três concertos nos Estados Unidos em março e data dupla no festival de Coachella, em abril.

Em declarações ao website Wall of Sound, um troll australiano revelou ser o autor do poster falso. "O poster não é nada de especial", contou.

O homem gerou, ainda, no Photoshop uma publicação falsa no Instagram, onde se podia ver o poster. "Foi isso que levou as pessoas a acreditarem. Bastou mudar o número da publicação e as horas".