Billie Eilish é a protagonista de uma curiosa série de entrevistas, conduzidas pela revista Vanity Fair.

Aquela publicação entrevistou a cantora norte-americana, considerada Mulher do Ano pela Billboard e nomeada para vários Grammys, colocando-lhe as mesmas perguntas que há um ano e há dois.

Agora com 17 anos, Billie Eilish, que em 2020 regressa a Portugal para atuar no NOS Alive, volta então a pensar sobre as questões que lhe são colocadas, das mais prosaicas - quantos seguidores tem, quantas pessoas famosas tem na sua lista de contactos... - às mais existenciais.

A forma como lida com a fama (“Dantes odiava ser famosa e ser reconhecida”) e a sua aparência - “A minha pele era tão má! Agora até brilho!” - são outro dos tópicos desta entrevista “em construção”.