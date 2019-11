12 mil pessoas (6 mil por dia) passaram pelo Super Bock em Stock, no passado fim de semana. Os números são da organização do festival, a Música no Coração.

Na sexta-feira, o grande cabeça de cartaz foi Michael Kiwanuka, que atuou no Coliseu dos Recreios após Sinkane. Também Luís Severo se apresentou, com convidados, no Tivoli.

No sábado, Orville Peck foi uma das revelações, cabendo a Slow J e Curtis Harding as honras de subir ao palco maior do festival, o Coliseu.

Veja aqui algumas fotos de público e ambiente.