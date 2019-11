Os Foals são a primeira confirmação no cartaz do festival Super Bock Super Rock de 2020, que regressa ao Meco nos dias 16, 17 e 18 de julho. A banda britânica, noticiou a SIC, sobe ao palco principal do evento no último dia, levando consigo para apresentar as canções do álbum dividido em dois que editaram este ano, "Everything Not Saved Will Be Lost".

Presença habitual em palcos nacionais, os Foals atuaram pela última vez em Portugal no festival Vodafone Paredes de Coura, em 2017. Em entrevista à BLITZ, em março passado, o vocalista Yannis Philippakis recordou a atuação como um momento especial para a banda, visto ter sido o último a contar com a prestação do ex-baixista Walter Gervers. "Diria que todos os concertos que demos em Portugal estão lá em cima junto com os mais memoráveis que demos", começa por dizer, "(mas) aquele último concerto com ele vai ser sempre muito especial para nós. Fico feliz que tenha sido em Portugal, que possamos guardar esse último bonito momento com ele nesse festival".

O pack especial para a 26ª edição do festival, que torna a realizar-se na Herdade do Cabeço da Flauta, já se encontra à venda, nas lojas FNAC, por €95,00, em quantidade limitada. Além do passe de três dias, inclui uma t-shirt do festival, havendo ainda 10 pacotes premiados com um passe VIP, que dá acesso à zona VIP Super Bock.