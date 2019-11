Os Faith No More poderão estar a preparar o seu regresso para 2020. Essa é a conclusão a que os fãs estão a chegar depois de terem sido surpreendidos com uma mensagem críptica da banda nas redes sociais.

O grupo Mike Patton partilhou uma fotografia com o cume de uma montanha coberto de neve, juntamente com o logótipo do grupo, e na legenda escreveu apenas "psssst...".

Recorde-se que os Faith No More se reuniram em 2009, após um hiato de 10 anos, tendo lançado o seu último álbum, "Sol Invictus", em 2015.

Em agosto, Mike Patton anunciou o regresso de uma outra banda: os Mr. Bungle, que irão dar alguns concertos nos Estados Unidos, após 15 anos em inatividade.