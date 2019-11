Teve lugar este domingo, em Los Angeles, a cerimónia anual dos American Music Awards, que celebram o que de melhor se fez na música ao longo do último ano.

A grande vencedora da noite foi Taylor Swift, que levou para casa cinco prémios e ainda bateu dois recordes: é agora a artista com mais conquistas nos American Music Awards, e foi eleita artista da década durante a cerimónia.

Billie Eilish foi outro dos destaques da noite, levando para casa o prémio de Melhor Artista Novo e de Melhor Artista - Rock Alternativo.

Veja aqui a lista completa de vencedores:

Artista do Ano

Taylor Swift

Melhor Artista Novo

Billie Eilish

Colaboração do Ano

Shawn Mendes & Camila Cabello, 'Señorita'

Digressão do Ano

BTS

Melhor Vídeo

Taylor Swift, 'You Need to Calm Down'

Melhor Presença Social

BTS

Melhor Artista Masculino - Pop/Rock

Khalid

Melhor Artista Feminino - Pop/Rock

Taylor Swift

Melhor Dupla / Grupo - Pop/Rock

BTS

Melhor Álbum - Pop/Rock

Taylor Swift, "Lover"

Melhor Canção - Pop/Rock

Halsey, 'Without Me'

Melhor Artista Masculino - Country

Kane Brown

Melhor Artista Feminino - Country

Carrie Underwood

Melhor Dupla / Grupo - Country

Dan + Shay

Melhor Álbum - Country

Carrie Underwood, "Cry Pretty"

Melhor Canção - Country

Dan + Shay, 'Speechless'

Melhor Artista - Rap / Hip-Hop

Cardi B

Melhor Álbum - Rap / Hip-Hop

Post Malone, "Hollywood’s Bleeding"

Melhor Canção - Rap / Hip-Hop

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, 'Old Town Road'

Melhor Artista Masculino - Soul / R&B

Bruno Mars

Melhor Artista Feminino - Soul / R&B

Beyoncé

Melhor Álbum - Soul / R&B

Khalid, "Free Spirit"

Melhor Canção - Soul / R&B

Khalid, 'Talk'

Melhor Artista - Rock Alternativo

Billie Eilish

Melhor Artista - Música Contemporânea para Adultos

Taylor Swift

Melhor Artista - Música Latina

J Balvin

Melhor Artista - Música Contemporânea Inspiracional

Lauren Daigle

Melhor Artista - Música Eletrónica de Dança

Marshmello

Melhor Banda-Sonora

"Bohemian Rhapsody", Queen