Chris Martin revelou em entrevista ao jornal Sunday Times que pagou ao próprio filho, Moses, para este compor uma das canções presentes em "Everyday Life", o novo álbum dos Coldplay.

O tema em questão, intitulado 'Orphans', conta também com a participação de Apple, a filha mais velha do vocalista.

"Pedi-lhes para participarem [no disco]. E paguei-lhes, valores justos, como a toda a gente. E eles não podem dizer não", contou.

O tema, que fala sobre beber álcool com os amigos, conta com a composição de Moses e a voz de Apple no coro, no fim da canção.

Não é a primeira vez que os filhos de Chris Martin se juntam aos Coldplay. Em 2016, subiram ambos ao palco para ajudar nas vozes durante uma atuação da banda no festival de Glastonbury.

Ouça aqui 'Orphans':