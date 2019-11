No final de um ano cheio de êxito, Billie Eilish vai receber o prémio de Mulher do Ano, num evento da Billboard dedicado às mulheres na música.

“A Billie causou uma rutura na indústria do entretenimento, através da sua música e das suas redes sociais, deixando um impacto indelével no zeitgeist cultural global”, argumentou Hannah Karp, da Billboard. “A sua capacidade de falar com a geração Z, fazendo com que os adolescentes e jovens adultos se sintam integrados na sociedade contemporânea, permitiu-lhe chegar ao topo das tabelas, com o seu cabelo colorido e a sua atitude ousada”.

Billie Eilish, que faz 18 anos em dezembro, vai receber o prémio de Mulher do Ano a 12 do próximo mês, ao lado de Taylor Swift, considerada Mulher da Década, Alanis Morissette (Ícone) ou Nicki Minaj (Game Changer).



A adolescente sucede assim a Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna e Lady Gaga, vencedoras desta distinção nos últimos anos.



A autora de 'bad guy' está nomeada para seis Grammys, incluindo os de Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano e Melhor Artista Nova.



Em 2020, Billie Eilish regressa a Portugal para atuar no NOS Alive, em Algés.

Recorde aqui as fotos do concerto na Altice Arena, este ano.