Billie Eilish foi um dos destaques da cerimónia deste ano dos American Music Awards, tendo levado para casa dois prémios: Melhor Artista Novo e Melhor Artista - Rock Alternativo.

A artista norte-americana subiu ainda ao palco para interpretar 'All the Good Girls Go To Hell', tema presente no seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

A atuação ficou marcada pelo "mar de chamas" que rodeou a cantora e o seu irmão, Finneas, que a ela se juntou em palco. Veja aqui: