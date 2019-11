Taylor Swift foi a grande vencedora da cerimónia deste ano dos American Music Awards, ao levar para casa cinco prémios e a distinção de Melhor Artista da Década.

A cantora norte-americana subiu também ao palco para interpretar um medley dos seus grandes êxitos, incluindo 'I Knew You Were Trouble' e 'Shake It Off'.

A atuação de Swift era uma das mais aguardadas da noite, após ter sido noticiado que a cantora poderia não ter autorização para interpretar os seus temas mais antigos, devido a uma disputa com o agente Scooter Braun, detentor dos direitos dessas canções.

Veja a atuação de Taylor Swift: