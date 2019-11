A revista Rolling Stone elaborou uma lista com 21 das melhores colaborações de Dave Grohl.

O líder dos Foo Fighters já tocou com artistas de vários quadrantes musicais, como os Prodigy, Puff Daddy, Paul McCartney ou David Bowie, sendo que no artigo original poderá conhecer o contexto de cada colaboração.

Recorde-se que Dave Grohl estará em Portugal com os seus Foo Fighters em 2020, para uma atuação no Rock In Rio-Lisboa. Veja aqui a lista:

Melvins, 1992

Tom Petty and the Heartbreakers, 1994

"Backbeat" (com membros dos Soul Asylum, Afghan Whigs, Sonic Youth e R.E.M.), 1994

Mike Watt, 1995

Puff Daddy, 1997

Tenacious D, 2001

Queens of the Stone Age, 2002

David Bowie, 2002

Cat Power, 2003

The Bangles, 2003

Nine Inch Nails, 2005

The Prodigy, 2009

Lemmy e Slash, 2010

Cage the Elephant, 2011

Chris Brown / David Guetta / Lil Wayne / Foo Fighters / Deadmau5, 2012

Paul McCartney, 2012

Rolling Stones, 2013

Zac Brown Band, 2013

Kim Gordon / Annie Clark / Joan Jett / Lorde, 2014

"Os Marretas", 2015

Guns N' Roses, 2017