Billie Eilish passou esta semana pelo programa de Jimmy Kimmel, onde participou num novo sketch do comediante.

A cantora perguntou a um grupo de crianças "para onde vamos quando adormecemos?", uma referência ao título do seu álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

"Podes ir a qualquer lado", respondeu uma delas. "O deserto, a Índia, o Velho Oeste, o tempo dos dinossauros ou a pré-história".

Outra, Michael, deu uma resposta bem mais assustadora, recorrendo à imagem de Pennywise, o famoso vilão de "It", de Stephen King.

"Já o vi antes. Trouxe-o para aqui. Está em cima da tua cabeça, a comer doces, um gato um cão, um pato, uma raposa, uma pessoa. A beber uma avó e a comer-te a ti", explicou o menino, com resposta pronta de Eilish: "És um miúdo muito estranho, Michael". Veja aqui: