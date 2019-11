Marilyn Manson divulgou uma versão sua de 'The End', um dos grandes clássicos dos Doors.

O tema vem acompanhado por uma aquarela pintada pelo músico, e dá a 'The End' uma toada (ainda) mais negra.

Manson tem estado a trabalhar num novo álbum, o qual deverá ser editado no próximo ano. Não se sabe, para já, se esta versão de 'The End' fará parte do alinhamento.

Ouça aqui: