A revista Time elaborou uma lista com aqueles que considera serem os melhores álbuns da última década, com algumas escolhas surpreendentes.

A lista foi apresentada de forma cronológica, e conta com artistas como Fiona Apple, Miguel, Beyoncé ou Leonard Cohen, para além de escolhas menos óbvias, como Ozuna e Beauty Pill.

Nomes como Miranda Lambert ou Carly Rae Jepsen são mais compreensíveis, dada a dimensão que têm nos Estados Unidos. Veja aqui a lista completa:

Fiona Apple, "The Idler Wheel…" (2012)

Miguel, "Kaleidoscope Dream" (2012)

Beauty Pill, "Beauty Pill Describes Things As They Are" (2015)

Carly Rae Jepsen, "E•MO•TION" (2015)

Beyoncé, "Lemonade" (2016)

Leonard Cohen, "You Want It Darker" (2016)

Miranda Lambert, "The Weight of These Wings" (2016)

Solange, "A Seat At the Table" (2016)

Kendrick Lamar, "DAMN." (2017)

Ozuna, "Aura" (2018)