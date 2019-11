O cantor Eduardo Nascimento, que em 1967 representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção com a música "O Vento Mudou", morreu esta sexta-feira, em Lisboa, aos 76 anos, disse à Lusa fonte próxima da família. O corpo estará em câmara ardente nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, a partir das 18h30 deste domingo.

Segunda-feira, dia 25, pelas 14.00 horas terão início as exéquias fúnebres, com celebração de missa de corpo presente, seguindo o funeral para o Crematório do Alto de S. João em Lisboa.

Nascido em Luanda, Angola, em junho de 1943, destacou-se na cena musical de Lisboa na década de 1960, com a participação num concurso de 'ié-ié', realizado no antigo Teatro Monumental. Nascimento atuava com a sua banda, o conjunto Os Rocks, com o qual venceu o Prémio de Imprensa, em 1966.

As vitórias abriram-lhe as portas para o Festival RTP do ano seguinte, onde viria a interpretar a canção vencedora, composta por Nuno Nazareth Fernandes, com letra de João Magalhães Pereira, suplantando nomes então mais conhecidos da música portuguesa, como Duo Ouro Negro, António Calvário e Artur Garcia.

A canção "O Vento Mudou" viria a ficar em 12.º lugar, na competição europeia, em Viena, de acordo com o histórico da Eurovisão, que coloca Eduardo Nascimento como o segundo cantor negro a pisar os palcos do eurofestival, depois da holandesa Milly Scott, no ano anterior. Eduardo Nascimento foi o primeiro cantor negro a representar Portugal, nesse festival.

Em 1967, a vitória na Eurovisão foi de Sandie Shaw, com "Puppet on a String", com quem Eduardo Nascimento viria a atuar, na altura em que Os Rocks foram a banda de abertura dos concertos da cantora britânica em Portugal, primeiro no Monumental, em Lisboa, e depois no Rivoli, no Porto

O nome de Eduardo Nascimento ficou desde sempre associado a "O Vento Mudou", embora tivesse prosseguido o percurso na música com Os Rocks, até 1969.

Fez digressões por Portugal e África, com a sua banda, e gravou canções dentro do espírito da época, em EP e 'singles' de sucesso como "Wish I May", "I Put A Spell On You", "The Pied Piper", "Don't Blame Me", "Hold My Hand" e "Something's Gotten Hold Of My Heart".

De acordo com a sua biografia, no final da década de 1960, Eduardo Nascimento trocou os palcos e a música por uma carreira profissional na aviação, primeiro na TAP, depois em companhias aéreas africanas.

Voltou à música pontualmente, sobretudo em espetáculos de evocação dos festivais.

Em anos recentes chegou a admitir à imprensa o regresso à carreira de cantor, com um repertório próprio, num projeto com o maestro Nuno Feist.

A canção "O Vento Mudou" veio a ser gravada por músicos como UHF, Delfins e Adelaide Ferreira.