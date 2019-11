"Agora toda a gente conhece este músico, por causa da série", afirma com segurança uma espectadora nas bancadas do Coliseu, minutos antes de, com a sua banda e toda a discrição, Michael Kiwanuka entrar em palco para o concerto na sala das Portas de Santo Antão.

Não há como negar: a inclusão de 'Cold Little Heart' no genérico de "Big Little Lies", a série da HBO, fez maravilhas pela popularidade do músico nascido em Londres, com raízes no Uganda. Faixa de abertura do seu segundo álbum, "Love & Hate", de 2016, a canção de recorte clássico e aura melancólica - não muito distante, portanto, da restante obra de Mr. Kiwanuka - acumula números astronómicos de streaming e é claramente a canção que o público do Coliseu quer ver nesta primeira noite de festival.

O apego pelo êxito não significa, porém, desinteresse pelo resto do espetáculo, que começou à hora marcada com 'One More Night', também de "Love & Hate", e a belíssima 'You Ain't the Problem', curiosamente a única canção que, esta noite, iremos ouvir de "Kiwanuka", o novo disco, lançado há poucas semanas. Dotada de um fôlego soul contagiante e polvilhada por um mote vocal que se repete a espaços, como um refrão deliciosamente fora do sítio, 'You Ain't the Problem' é uma ótima representante de um álbum rico em texturas e ambientes.

Nascido na capital britânica há 32 anos, Michael Kiwanuka ocupa-se, em palco, da voz quente e das guitarras, elétrica e acústica, nas quais gosta de se perder em solos e jams com o resto da banda. Tão fã de soul como de rock psicadélico e singers-songwriters, o inglês inclui nas suas influências gente como Otis Redding, Jimi Hendrix, Bob Dylan ou Funkadelic. Excluída da sua atuação está, porém, a vertente mais performativa de alguns desses ícones; modesto e concentrado na música, Michael Kiwanuka pede palmas a compasso na hipnótica 'Black Man In a White World', diz-se feliz por estar em Portugal, um país que visita poucas vezes, e apresenta com generosidade cada músico da sua banda, mas comunica mais pela música do que com grandes discursos ou gestos extravagantes.

Fez sentido, de resto, que subisse ao palco do Coliseu logo depois de Sinkane que, tal como ele, gosta de voar sobre as canções, num psicadelismo ecuménico que convoca muitas crenças musicais.

Ainda que boa parte do público tenha assistido a todos os seus esforços enquanto punha a conversa em dia, a moldura humana de um Coliseu praticamente cheio não se desfez até ao final, altura em que Michael Kiwanuka tocou com todo o esmero a canção - 'Cold Little Heart - com a qual já admitiu estar a desenvolver uma certa relação de amor-ódio. Telemóveis ao alto para registar o momento da jornada, findo o qual muitos 'adeptos' abandonaram o 'estádio', satisfeitos com a vantagem no marcador. Quem ficou para o prolongamento pôde ainda assistir a 'Love & Hate', o tema-título do álbum do mesmo nome, que também teve um pequeno empurrão da rádio dos nossos dias: no caso, surge na banda-sonora da série "Seven Seconds", da Netflix.

Os meios podem ser modernos, mas Michael Kiwanuka é um artista à moda antiga, no melhor dos sentidos, conjugando composição e interpretação num concentrado de talento e alma. O tempo dirá como o futuro tratará este artista old school contemporâneo.

