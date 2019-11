Yoyoka é uma rapariguinha japonesa de apenas 10 anos, com uma forte apetência na bateria e um gosto musical de topo.

A menina tem dado que falar devido às suas versões de vários temas rock, o último dos quais 'Bulls On Parade', dos Rage Against the Machine.

Para além de talento, há muito trabalho envolvido: Yoyoka toca bateria desde os dois anos de idade. Mas quem corre por gosto não cansa...

Veja aqui: