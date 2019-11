David Gilmour está envolvido numa batalha judicial com o autor de um jingle difundido nas estações de caminhos de ferro franceses, de acordo com o jornal inglês Guardian, que cita a revista francesa Telérama.

O ex-Pink Floyd terá ouvido o jingle em questão durante uma visita a França, em 2013, explicando dois anos mais tarde ao jornal Le Parisien que o mesmo o fazia "cantar e dançar".

No entanto, Boumendil alega que, ao contrário daquilo que foi acordado, Gilmour não se limitou a utilizar as notas musicais do jingle, e sim a gravação que é ouvida nas estações de comboio francesas.

O compositor processou Gilmour, exigindo 450 mil euros de indemnização, algo que foi rejeitado por um juiz em 2018.

Boumendil entrou então com um recurso, que se encontra de momento pendente. Os representantes de Gilmour, bem como os do compositor, escusaram-se a comentar mais o caso.

