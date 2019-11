O Festival Internacional de Benicàssim (FIB) anunciou esta semana os primeiros nomes para o seu cartaz. O evento irá voltar a realizar-se no município com o mesmo nome, de 16 a 19 de julho.

Em 2020, o festival irá contar com nomes como Khalid, Vampire Weekend, Martin Garrix, Foals, Lumineers, Steve Aoki, Libertines e Lil Pump, entre muitos outros.

O festival português Super Bock Super Rock, que ainda não anunciou qualquer nome, irá realizar-se em três dos quatro dias do FIB.

Há vários anos que os dois festivais partilham as mesmas datas, e também alguns dos nomes no cartaz. No ano passado, tal aconteceu com Lana Del Rey e 1975, e em 2018 com Travis Scott e Justice.