O festival espanhol Mad Cool anunciou mais quatro nomes para o seu cartaz. Tom Grennan, Marika Hackman, London Grammar e The Rapture atuarão em Madrid de 8 a 11 de julho.

Estes nomes juntam-se, assim, aos anteriormente anunciados Deftones, Foals, Billie Eilish, Taylor Swift, Jamie Cullum, Richard Hawley, Wolf Alice, Alt-J, Twenty One Pilots, Pixies e Finneas.

Recorde-se que o Mad Cool é uma espécie de "irmão" do festival português NOS Alive, que se realiza nas mesmas datas e com quem tem partilhado, ao longo dos anos, vários nomes do cartaz.

2020 não será exceção, já que Billie Eilish, Taylor Swift, Finneas e Alt-J atuarão em Espanha e em Portugal, no mesmo período de tempo.