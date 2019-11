Paul McCartney está de volta com duas novas canções, 'Home Tonight' e 'In a Hurry', gravadas nas mesmas sessões de estúdio que resultaram no mais recente álbum do ex-Beatle, "Egypt Station", editado no ano passado. Recorde-se que o músico foi confirmado oficialmente no cartaz do festival de Glastonbury, atuando a 27 de junho.

Os dois temas, que serão editados num duplo single daqui a uma semana no Record Store Black Friday, foram produzidos por Greg Kurstin, colaborador de nomes como Foo Fighters, Adele ou Beck. Ouça abaixo.