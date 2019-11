Neil Young anunciou que irá deixar de usar o Facebook. O músico insurgiu-se contra aquela rede social, devido ao apoio desta a organizações de direita.



"O Facebook está a ser criticado pelo seu patrocínio da gala anual da Federalist Society, uma poderosa organização de direita que esteve por detrás da nomeação do juiz conservador Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal", escreveu, no seu website.

"Juntamente com as informações falsas que são regularmente prestadas ao público, de forma regular, estes factos levaram-nos a reavaliar e a mudar a nossa política".

"Não sinto que uma rede social deva ter ligações óbvias a um ou a outro lado do espectro político", continuou. "Isso confunde os leitores no que toca à verdade na notícia e na mensagem. Pedimos desculpa por qualquer inconveniência".

Já no mês passado Neil Young havia ameaçado retirar as suas publicações do seu website, o Neil Young Archives, do Facebook.

"O Facebook dá-nos mais do que queremos e nem tudo é bom", justificou então. "Se deixarmos o Facebook, perdemos uma forma de comunicar com milhões de pessoas. Se continuarmos, haverá um conflito em relação ao que somos".