O ex-One Direction Harry Styles foi questionado sobre a sua vida íntima num programa australiano, na rádio KIIS, e não ficou muito impressionado com os comentários do apresentador. O cantor, que edita a 13 de dezembro o novo álbum "Fine Line", desviou a conversa para o seu trabalho e acabou mesmo por encerrar a conversa com uma resposta contundente.

"Quando penso em ti penso no Vinnie da série 'Entourage', o Vinnie Chase. Tens um par de amigos à tua volta, fazes a tua cena e há mulheres a entrar e a sair", começou por dizer o apresentador, perguntando de seguida: "a tua vida é assim? Ou é muito mais normal do que pensamos?". "Gosto de dividir a minha vida entre trabalho e não trabalho", respondeu Styles, "tenho noção de que o meu trabalho pode ser extraordinário às vezes e não é uma cena normal, mas diria que a minha vida pessoal é bastante normal".

Não satisfeito com a resposta, o apresentador acrescentou: "pensava que havia modelos e raparigas a lutar por ti e tu ficarias tipo 'meninas, por favor, uma de cada vez'. É um grande desperdício se não for assim". A resposta do músico foi rápida e curta: "não, não faço isso, peço desculpa".