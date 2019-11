Finn Wolfhard, o "Mike" de "Stranger Things", tem uma banda nova poucas semanas após o fim dos Calpurnia, onde tocava.

O ator formou um grupo novo, de seu nome The Aubreys. Pouco ainda se sabe sobre este, para além do facto de ter uma canção na banda-sonora de "The Turning", filme de terror que se estreará em 2020 e no qual Wolfhard participa.

Esse tema tem como título 'Getting Better (Otherwise)' e encontra-se lado a lado, na banda-sonora, com canções de Courtney Love, Warpaint ou Kim Gordon.

Veja o trailer do filme e o alinhamento da banda-sonora:

1. Courtney Love – ‘Mother’

2. Mitski – ‘Cop Car’

3. Soccer Mommy – ‘Feed’

4. girl in red – ‘Kate’s Not Here’

5. Lawrence Rothman – ‘Crust’

6. Lawrence Rothman (feat. Pale Waves) – ‘SkindeepSkyhighHeartwide’

7. Empress Of – ‘Call Me’

8. Vagabon – ‘The Wild’

9. The Aubreys – ‘Getting Better(otherwise)’

10. Cherry Glazerr – ‘Womb’

11. Warpaint – ‘The Brakes’

12. Lawrence Rothman – ‘Crust (neverreallyknewyou)’

13. Lawrence Rothman & MUNA – ‘Judas Kiss’

14. Kali Uchis – ‘The Turn’

15. Alice Glass – ‘Sleep It Off’

16. Dani Miller – ‘Ouroboros’

17. Alison Mosshart – ‘I Don’t Know’

18. Living Things (feat. Sunflower Bean) – ‘Take No Prisoners’

19. Kim Gordon – ‘Silver’