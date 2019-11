Dave Grohl deu uma nova entrevista ao podcast "Good For You", onde recusou um qualquer rótulo "cool" aplicado aos Foo Fighters.

"Sabes aquela coisa do dad rock [rock para pais]?", explicou à apresentadora Whitney Cummings. "Nós somos isso. Somos pais e tocamos rock. Tenho 50 anos, cabelos brancos... E nunca considerei a nossa banda 'cool'".

"Acho que a única razão pela qual ainda cá estamos é porque nos desligamos daquilo que é popular, porque não queremos saber. Só quero tocar música", acrescentou.

Recorde-se que os Foo Fighters darão um concerto na edição de 2020 do Rock in Rio-Lisboa, a 21 de junho, no primeiro fim de semana do festival.

A banda norte-americana está a trabalhar num novo álbum, e regressará a palcos europeus em 2020. No próximo ano assinala-se também o 25º aniversário do álbum de estreia do grupo, o disco homónimo de 1995.