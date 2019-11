'Último Mergulho' é o nome do dueto de Capicua e Lena d'Água a ser incluído no novo álbum da rapper, "Madrepérola", com edição marcada para o próximo ano. A nova canção, que pode ser ouvida abaixo e conta com produção de D-One e mistura de Charlie Beats, é a segunda a ser divulgada do sucessor de "Sereia Louca", de 2014, e de "Medusa", de 2015, depois do lançamento da faixa-título, igualmente um dueto, com a brasileira Karol Conka.

Em comunicado, a rapper apresenta "Madrepérola" como alusão à maternidade, visto este ser o seu primeiro álbum desde o nascimento do filho. "Foi gravado durante e depois de uma gravidez e foi ele próprio um processo de longa gestação", explica. O disco será apresentado em Lisboa, no Teatro da Trindade, no âmbito do ciclo Mundos, a 17 de dezembro.