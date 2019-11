Acaba de estrear o novo vídeo de Blaya, para o single 'Baza', e conta com os convidados especiais Conan Osiris, o bailarino João Reis Moreira e a drag queen Favela Lacroix. O tema, composto em parceria por Blaya, Stego e Mr Marley foi apresentado recentemente ao vivo no lançamento de "Blaya for 1", movimento feminino de uma marca de desporto.

No vídeo, que pode ser visto abaixo, os dois convidados surgem ao lado de Blaya, sentados num sofá, enquanto assistem a uma batalha de dança. O cenário é um parque de estacionamento subterrâneo.