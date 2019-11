Os Coldplay anunciaram que, no futuro, as suas digressões poderão ficar em pausa enquanto não existir uma forma de as tornar ecologicamente sustentáveis.

"Estamos a trabalhar para que as nossas digressões possam ser benéficas. Temos de descobrir qual a melhor maneira de fazermos o nosso trabalho", afirmou Chris Martin à BBC News.

"A nossa próxima digressão será a melhor versão possível de algo assim, ecologicamente falando. Ficaríamos desapontados se não fosse neutra no que toca a emissões de carbono".

"Até agora fizemos muitas digressões. Como é que transformamos isso, para que não tiremos mais do que damos?", completou.