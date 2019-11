Em 2020, Nick Cave irá editar uma autobiografia ilustrada, de título “Stranger Than Kindness”.



Em comunicado de imprensa, a editora do livro, Canongate, descreve o livro como “uma jornada em imagens e palavras pelo mundo criativo do músico, contador de histórias e ícone cultural que é Nick Cave”.

Paralelamente, a vida de Nick Cave dará origem a uma exposição: “Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition”, uma iniciativa da Biblioteca Real da Dinamarca, em colaboração com o Arts Centre de Melbourne, na Austrália.

No livro, surgirão várias imagens da exposição, selecionadas por Nick Cave.

“Com reproduções a cor do artwork dos discos, letras escritas à mão, fotos e artefactos pessoais, a exposição apresentará a vida, a obra e as inspirações de Nick Cave, explorando os seus muitos universos, reais e imaginários”.

A exposição estará patente em Copenhaga, na Dinamarca, entre 23 de março e 3 de outubro do próximo ano, contemplando também instalações e “paisagens sonoras” compostas por Nick Cave e Warren Ellis, do Bad Seeds.

Em Portugal, Nick Cave tocará na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de abril.