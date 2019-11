O austríaco Marcus Füreder, mentor do projeto de música de dança electrónica Parov Stelar, é o novo nome confirmado no cartaz do NOS Alive.

O músico irá atuar no Palco Sagres, no dia 9 de julho, o primeiro do festival.

Parov Stelar junta-se assim aos anteriormente confirmados Da Weasel, Caribou, Billie Eilish, Finneas, Cage the Elephant, Hobo Johnson and The Lovemakers, Alt-J, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).