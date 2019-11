Uma igreja no México ergueu uma estátua de Jesus Cristo que está a dar que falar, devido às suas semelhanças com Phil Collins.

A estátua, que tem mais de seis metros de altura e mais de 900kg, foi erguida na igreja La EpifanÍa del Señor, no estado de Zacatecas, tendo sido feita pelo escultor Roman Salvador.

Foram entretanto partilhadas algumas fotografias da estátua lado a lado com o autor de 'In the Air Tonight', no Twitter, que estão a fazer as delícias dos utilizadores.

Para além da sua semelhança com Collins, a estátua poderá vir a tornar-se célebre por outro motivo: ser a maior estátua do Menino Jesus de todo o mundo. A igreja já contatou, aliás, o Livro dos Recordes do Guinness para que o torne oficial.

Veja as fotos: