Os Idles são uma das novas bandas confirmadas no cartaz do Vodafone Paredes de Coura, que se realiza no Alto Minho em agosto de 2020.

Formada em Bristol, Inglaterra, em 2009, a banda liderada por Joe Talbot tem dois álbuns editados: “Brutalism”, de 2017, e “Joy As An Act of Resistance”, que no ano passado lhes ofereceu uma maior notoriedade.

No final de 2018, os britânicos tocaram no Hard Club, no Porto, e no Lisboa ao Vivo, depois de uma estreia no NOS Primavera Sound, na Invicta.

Já este ano, levaram ao rubro o palco Sagres do NOS Alive: recorde aqui as fotos desse concerto.

Em breve, os Idles deverão lançar o seu terceiro álbum, que conta com a participação de Warren Ellis, do Bad Seeds:

Entretanto, a 6 de dezembro o quinteto lança “Live at the Bataclan”, disco ao vivo gravado naquela sala parisiense, do qual já vêm revelando alguns vídeos:

Também confirmados para a próxima edição do Vodafone Paredes de Coura estão os londrinos The Comet is Coming, uma banda de jazz, eletrónica e rock psicadélico, que acaba de lançar o álbum “The Afterlife”, e ainda o norte-americano (Sandy) Alex G, um cantor-compositor de Filadélfia, que este ano editou pela Domino aquele que é já o seu oitavo álbum, “House of Sugar”.

Estes três nomes juntam-se aos quatro anunciados esta semana: Pixies, Parquet Courts, Woods e os novatos Black Country, New Road, uma misteriosa banda de Inglaterra que está a gerar falatório, apesar de só ter lançado duas canções, uma das quais este intrigante tema de 8 minutos:

Em 2020, o festival Paredes de Coura acontece entre 19 e 22 de agosto. Os passes já estão à venda e custam 95 euros. Recorde aqui algumas fotos de ambiente da edição deste ano: