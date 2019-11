Os Gorillaz anunciaram esta quinta-feira um novo filme-documentário. "Gorillaz: Reject False Icons", tem realização de Denholm Hewlett e, comunica a editora Warner, "será exibido em cinemas do mundo inteiro num evento de apenas uma noite, a 16 de dezembro". Portugal poderá vê-lo e, de acordo com a editora portuguesa do grupo, as salas em que será exibido serão anunciadas a 27 de novembro, quando os bilhetes forem colocados à venda.

O filme documenta a vida em estúdio dos Gorillaz, nele participando "os co-fundadores dos Gorillaz, Damon Albarn e Jamie Hewlett; os produtores, The Twilite Tone of D /\ P, Remi Kabaka e James Fordd; além de uma lista incrível de artistas convidados, incluindo Vince Staples, Jean-Michel Jarre, De La Soul, DRAM, Pusha T, Peven Everett, Little Simz, Jamie Principle, Yasiin Bey, Bootie Brown, Cheick Tidiane Seck, Graham Coxon, Pauline Black, Zebra Katz, Danny Brown, Ben Mendelson, Kelela, Jehnny Beth, Hypnotic Brass, Junior Dan, Shaun Ryder, Mavis Staples, Sidiki Diabete e Noel Gallagher".

Nesta sua primeira longa-metragem, o realizador Denholm Hewlett acompanhou todos os movimentos da banda durante três anos, nomeadamente a criação dos álbuns "Humanz" e "The Now Now", bem como a digressão que se seguiu.