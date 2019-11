Os Foo Fighters darão um concerto na edição de 2020 do Rock in Rio-Lisboa, a 21 de junho. A banda de Dave Grohl, avançou a SIC esta quinta-feira, será um dos nomes principais do festival que terá lugar, como é hábito, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, e distribui-se por dois fins de semana - 20 e 21 de junho; 27 e 28 do mesmo mês.

A banda norte-americana, é sabido, está a trabalhar num novo álbum e regressará a palcos europeus em 2020. No próximo ano assinala-se também o 25º aniversário do álbum de estreia do grupo, o disco homónimo de 1995.

Dave Grohl e companheiros, cuja estreia em palco no nosso país remonta a 1998, atuaram, recorde-se, na edição inaugural do Rock in Rio-Lisboa, em 2004. O último concerto dos Foo Fighters em Portugal data de julho de 2017, no festival NOS Alive.

A edição de 2020 do Rock in Rio contará com várias novidades, comunicadas em outubro por Roberta Medina, vice-presidente do festival. As principais alterações prendem-se com uma nova organização das várias áreas do recinto, que terá agora 14 espaços de atrações. Aos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet juntam-se o ESC Online Sports Bar, um Rock in Rio Kids, um quarteirão inteiro dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa que também inclui tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.

Os Foo Fighters são o primeiro nome confirmado oficialmente para o festival. Os bilhetes estão à venda sob forma do pack "Experiências Rock in Rio", disponível nas lojas Fnac ao preço de 69 euros.