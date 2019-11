Os Dead Combo acabaram de anunciar as primeiras datas da última digressão. A dupla composta por Pedro Gonçalves e Tó Trips comunicou em outubro a decisão de "acabar em grande", e avança agora com a "Tour FIM", que terá início com dois concertos na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, nos dias 6 e 7 de dezembro, e se prolongará por 2020.

Além de Lisboa, onde regressam em fevereiro para tocar em local a anunciar, o duo passa por cidades como Castelo Branco, Beja, Porto e Albufeira até março, mas segundo o comunicado de imprensa, hoje divulgado pela Sony Music, estas são apenas as primeiras datas a serem anunciadas. Consulte abaixo as datas agora anunciadas.

6 e 7 Dezembro 2019 - Lisboa (ZDB)

11 Janeiro 2020 - Castelo Branco (Cineteatro Avenida)

25 Janeiro 2020 - Sesimbra (Cineteatro João Mota)

07 Fevereiro 2020 - Estarreja (Cineteatro)

08 Fevereiro 2020 - Local a anunciar

14 Fevereiro 2020 - Lisboa (Local a anunciar)

06 Março 2020 - Beja (Teatro Pax Júlia)

07 Março 2020 - Torres Novas (Teatro Virgínia)

21 Março 2020 - Porto (Local a anunciar)

28 Março 2020 - Albufeira (Auditório Municipal)