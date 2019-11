O rascunho de discurso que Donald Trump escreveu esta semana, antes de uma conferência na Casa Branca, inspirou uma inesperada criação musical: aquela que transforma os gatafunhos do Presidente dos Estados Unidos numa canção dos Ramones.

“I WANT NOTHING. I WANT NOTHING. I WANT NO QUID PRO QUO. TELL ZELLINSKY [Volodymyr Zelenski, Presidente da Ucrânia] TO DO THE RIGHT THING. THIS IS THE FINAL WORD FROM THE PRES OF THE U.S.”, escreveu Donald Trump, usando apenas maiúsculas.

Este esboço de discurso, apanhado pelas câmaras de televisão, acabou por servir de “letra” na canção “à moda” dos Ramones que Alex Kliment, um utilizador do Twitter, criou. Ouça aqui: