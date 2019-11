Os U2 encontram-se neste momento em digressão pela Austrália, país que tem sido devastado por violentos incêndios florestais.

Esta terça-feira, a banda encontrava-se no aeroporto de Melbourne, quando se deparou com um grupo de bombeiros que se preparava para viajar para a região de Nova Gales do Sul, para ajudar no combate aos fogos.

"É uma honra dar de caras com estes heróis. Saudamos todos os bombeiros que estão a trabalhar no duro por toda a Austrália", escreveram os U2 no Twitter, juntamente com uma fotografia dos bombeiros em questão.

Veja aqui: