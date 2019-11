Os Três Tristes Tigres lançarão em 2020 um novo álbum.

Primeiro trabalho de originais desde “Comum”, de 1998, o disco é apresentado pelo single 'Galanteio', que pode ser ouvido aqui.

Em 2017, os Três Tristes Tigres voltaram aos palcos a convite do Teatro Tivoli, do Porto, para recordarem o “Guia Espiritual”, de 1996. Agora, regressam às canções com um longa duração que deverá sair no primeiro trimestre de 2020.

'Galanteio' é o primeiro tema original desde 'Coisas Azuis', escrita para o espetáculo “Ferida Consentida” e incluída na compilação “Visita de Estudo”, de 2001.



Da banda de Ana Deus e Alexandre Soares, que juntos 'encarnam' também os Osso Vaidoso, constam até agora os álbuns “Partes Sensíveis”, de 1993, “Guia Espiritual”, de 1996 (considerado nesse ano Melhor Álbum Nacional nos prémios BLITZ), e “Comum”, de 1998.



Ao vivo, os Três Tristes Tigres são agora Ana Deus (voz), Alexandre Soares (guitarras/harmónica), Miguel Ferreira (teclados/programações), João Pedro Coimbra (percussão e sampler) e Rui Martelo (baixo).