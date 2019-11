Bárbara Bandeira vai dar um concerto no Coliseu de Lisboa a 23 de maio. Com 18 anos feitos em junho, a cantora irá lançar no início de 2020 o seu primeiro álbum, pela Warner, mas reservou desde já uma das salas mais prestigiadas do país para mostrá-lo.

O concerto da filha do também cantor Rui Bandeira é organizado pela Everything Is New e "chegará precisamente na sequência do seu álbum de estreia, 'P'ra Ficar'", pode ler-se em comunicado.

'A Última Carta', 'Nem Sequer Doeu' e 'Como Eu' são alguns dos temas mais sonantes da artista que acaba de lançar novo single, 'Nós Os Dois'. Bandeira deu-se a conhecer aos 12 anos, tendo participado na quarta e última edição do concurso televisivo, “Uma Canção para Ti”. Com 13 chegou à final do “The Voice Kids”. Aos 16 anos editou o seu primeiro single e video, 'És Tu', seguindo-se um EP intitulado "Cartas", lançado no ano passado. Venceu o ‘Prémio Revelação’ na gala dos Globos de Ouro da SIC.

Preços dos bilhetes:

Plateia em Pé * 20€

Camarote 1.ª Frente * 22€

Camarote 1.ª Lado * 20€

Camarote 2.ª Frente * 22€

Camarote 2.ª Lado * 20€