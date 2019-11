Ozzy Osbourne irá regressar no próximo fim de semana aos palcos, após um ano marcado por graves problemas de saúde.

O ex-Black Sabbath irá juntar-se aos rappers Post Malone e Travis Scott durante a cerimónia dos American Music Awards, que se realiza no próximo domingo, para interpretar 'Take What You Want'.

O tema faz parte do último álbum de Post Malone, e conta com a colaboração de Ozzy e de Scott.

Recorde-se que Ozzy Osbourne, que anunciou recentemente o seu primeiro álbum a solo no espaço de dez anos, irá voltar a dar concertos em 2020. O músico tem agendada uma digressão conjunta com Marilyn Manson, pelos Estados Unidos, de 27 de maio a 31 de julho.