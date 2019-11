"Ghosteen", o novo álbum de Nick Cave & The Bad Seeds, reentra esta semana para o top nacional, aterrando diretamente no primeiro lugar. "Oitenta", de Carlos do Carmo, sobe à vice-liderança e o pódio fica completo com "Confidências (de um Homem Vulgar)", de João Pedro Pais. "Roubados", de Aldina Duarte, cai da liderança para a quarta posição.

A nova entrada mais alta da semana é protagonizada por Marco Paulo e "As Nossas Canções", em quinto lugar, mas registam-se ainda estreias de FKA twigs ("Magdalene" em 8º), Rui Massena ("Rui Massena" em 11º), The Script ("Sunsets & Full Moons" em 24º), Rolling Stones ("Bridges to Buenos Aires" em 29º), George Michael ("George Michael & Wham! - Last Christmas Soundtrack" em 33º), Frank Sinatra ("My Way - 40th Anniversary Edition" em 35º), The Doors ("The Best Of" em 40º), Joe Bonamassa ("Live at the Sydney Opera House" em 42º) e Keith Jarrett ("Munich 2016" em 48º).

1. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

2. Carlos do Carmo - "Oitenta"

3. João Pedro Pais - "Confidências (de um Homem Vulgar)"

4. Aldina Duarte - "Roubados"

5. Marco Paulo - "As Nossas Canções"

6. The Beatles - "Abbey Road"

7. Cigarettes After Sex - "Cry"

8. FKA twigs - "Magdalene"

9. Panda e os Caricas - "Era Uma Vez... Panda e os Caricas"

10. Queen - "The Platinum Collection"

A tabela de streaming continua a ser dominada por Julinho KSD, com 'Hoji N'ka ta Rola' em primeiro lugar, 'Vivi Good' em terceiro, 'Sentimento Safari' em quinto e 'Hoji en sa tá Vivi' em oitavo.

1. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

2. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

3. Julinho KSD - 'Vivi Good'

4. Tones and I - 'Dance Monkey'

5. Julinho KSD - 'Sentimento Safari'

6. Travis Scott - 'Highest in the Room'

7. Wet Bed Gang - 'Irresponsável'

8. Julinho KSD - 'Hoji En Sa Tá Vivi'

9. PK feat. PK Delas - 'Quando a Vontade Bater'

10. Plutónio - 'Vergonha na Cara'