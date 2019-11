Liam Gallagher voltou a deixar críticas ao seu irmão, Noel, após este ter dito que uma das razões pelas quais os Oasis nunca se reunirão tem por base as publicações do primeiro no Twitter.

Para Liam, o seu irmão e a sua equipa estão a "tentar fechar o [seu] Twitter". "Não gostam das minhas publicações. Estão a tentar dividir para reinar. Não vai acontecer", escreveu.

As declarações de Noel surgiram no contexto de uma nova entrevista à revista The Big Issue, na qual afirmou que "cada tweet que [Liam] faz é um prego no caixão" da reunião dos Oasis.

"Se julgas que vou partilhar um palco contigo depois do que disseste, ainda és mais idiota que o que pareces", continuou, antes de salientar que a sua família também tem sofrido com os tweets do irmão.

"Há muita misoginia dirigida contra a minha mulher e a minha filha, na internet, por parte dos fãs dele. Ele gosta de espalhar este mito de que os Oasis poderiam reunir-se se não fosse pela minha esposa", acrescentou.

"A minha mulher recebeu ameaças de morte. Elas não merecem isto. Não tem nada a ver com elas. Mas ele não consegue evitá-lo".