Os Racounters, banda de Jack White, atuaram esta segunda-feira na Cidade do México com um convidado especial: Julian Casablancas, dos Strokes.

Juntamente com este, os Racounters interpretaram 'The Modern Age', um dos grandes sucessos dos Strokes, presente em "Is This It", o seu primeiro álbum.

Após o espetáculo, os Racounters partilharam, no Instagram, algumas fotografias do momento. Veja aqui: