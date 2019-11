Publicado originalmente na BLITZ de abril de 2011

Em 1971 "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" anunciava a partir de Paris o arranque de carreira de alguém que acredita que cantar é uma forma de resistência. José Mário Branco, entretanto, tornou-se numa referência incontornável da música portuguesa mais comprometida com os ideais da liberdade, denominador comum de uma maneira de estar na música portuguesa que se estende de José Afonso a Amélia Muge, dos Gaiteiros de Lisboa a Camané, de Sérgio Godinho a Fausto, tudo nomes com quem colaborou em diversas qualidades de músico a compositor e produtor. Num momento em que a música portuguesa volta a erguer bandeiras e a ecoar desconfortos, fomos ao encontro deste mestre das ideias e palavras na sua própria casa, à entrada (ou saída, dependendo das perspetivas) de Lisboa.

Na sala de trabalho de José Mário Branco o tempo mostra-se sempre presente através do sonoro «tic tac» de um relógio que relembra que cantar também é trabalhar contra o tempo. Ou a favor dele. Sem nunca largar as suas cigarrilhas, o homem que um dia afirmou que a cantiga é uma arma falou-nos do seu mundo.

Cumprem-se agora 40 anos sobre o seu primeiro álbum, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Planeou alguma efeméride?

Nada e confesso até que nem tinha reparado nisso.



Amália Rodrigues operou uma revolução dentro do fado quando entregou a sua voz a poetas como Camões. O José Mário também usou Camões para cantar o que lhe ia na alma, a partir de Paris, em 1971. Como é que um poeta desaparecido há tanto conseguiu escrever palavras tão importantes para o futuro?

É verdade. Isso é um apanágio do poeta e de todos os grandes criadores. O tempo é importante porque a grande obra de arte é universal porque ultrapassa vários obstáculos, vence o espaço, as culturas, as localidades. E porque vence o tempo. Porque não obedece a critérios de atualidade e que por isso tem toda a atualidade. Essas pessoas estão num limbo de eternidade e eu costumo dizer que os grandes poetas é que são o meu comité central, porque são uma referência continuada: o Camões, o Antero [de Quental], o Pessoa, a Sophia [de Mello Breyner Andersen], o Ruy Belo... Na música também há isso. Os vinte e um álbuns do Zeca são para mim objeto de estudo. Já os sei de cor e salteado, claro, mas todos os anos volto a ouvir, pelo menos um par de vezes, toda a obra do Zeca em atitude de estudo. E continuo sempre a descobrir coisas novas.

José Afonso, tal como Fausto, Sérgio Godinho ou o próprio José Mário, são nomes evocados para se descrever uma certa época e uma atitude de protesto, de exigência de mudança. A música tem esse poder de transformação das sociedades?

(pausa) Sim, mas não só. É ambivalente. A música, como toda a arte que sai de uma comunidade social, é, ao mesmo tempo, uma encomenda dessa comunidade, mas também há, como se diz agora muito, um valor acrescentado, qualquer coisa que se devolve à comunidade para se fazer sobressair aspetos dessa vivência de comunidade. As canções dessa geração de cantores foram a expressão das várias mudanças que já estavam a ocorrer nas várias camadas da sociedade portuguesa e ao mesmo tempo foram propostas de uma visão dessas mudanças. As canções que eu fiz e gravei nessa época, como as que fiz e gravei mais tarde, são as tentativas de expressão universalizada daquilo que eu vivia e sentia: «Eu, membro de uma comunidade, jovem que em 74 tinha 32 anos, que tinha 19 anos quando começou a guerra colonial, que recusei participar nessa guerra». Com as canções mostra-se o estado em que se está e o estado em que isto está.

Tem saudades de alguma coisa do Portugal anterior ao 25 de Abril ou acha que o país que aí nasceu só registou vitórias e nada se perdeu?

Acho que só ganhou, mas que ganhou muito pouco do que podia ter ganho. Acho que acabámos por passar ao lado de muitas coisas que podíamos ter feito e que não fizemos. Mas a história é assim, feita de avanços e recuos. Só que quando olhamos para a história acabamos por constatar que se avança mais do que se recua: o homem quando levantou as patas do chão foi para fazer um caminho.



Esse otimismo não é abalado quando, por exemplo, liga a televisão e vê certas notícias?

Às vezes é. É o que eu chamaria a tentação esquizofrénica. Há uma canção no meu último álbum, Resistir é Vencer, de 2004, que é sobre isso chama-se «Onofre» e é uma piada: o nome que no Porto se dá ao botão «on /off». Nesta sociedade totalmente dominada pelos media resta-nos esse poder. É que somos atingidos por muitos estímulos, e cada vez mais estandardizados, de todos os lados, e deixámos de ter espaço, horizontes largos. Como a minha vida coincide mais ou menos com a explosão das comunicações, posso fazer uma comparação com o que é um dia de vida hoje e o que era um dia da minha vida em férias na terra da minha mãe quando eu descia os socalcos do Douro e ia apanhar um pêssego cheio de sede e aquilo escorria sumo por todos os lados. Aquele era o facto do dia.



Sempre se perdeu alguma coisa, então...

Sim, eu tenho saudades desse contacto com a natureza, mas isso é um sentimento egoísta porque na altura em que eu ia apanhar esse pêssego e comê-lo a esperança de vida dos portugueses não era o que é hoje, a possibilidade de uma pessoa se educar e ter assistência na saúde não era o que é hoje... não estou a dizer que hoje já está tudo resolvido, mas naquela altura era muito pior. Por isso posso ter saudades do pêssego, mas não tenho saudades nenhumas daquela sociedade.

“Nem a minha namorada, nem os meus pais, ninguém soube que eu ia fugir naquele dia 10 de junho de 1963”

Acha que a geração dos computadores e crédito fácil para comprar carro, das facilidades no acesso à educação e saúde ainda tem razões para protestar?

Acho que sim. Acho que os problemas dos jovens hoje são, digamos, menos dramáticos, menos em carne viva do que eram no nosso tempo. Quando eu tinha a idade que eles têm agora, percebi que os jovens eram obrigados a tomar decisões gravíssimas todos os dias. O mundo era a preto-e-branco: «ou falas ou não falas, ou vais ou não vais, ou contradizes e criticas o professor ou ficas calado». Todos os dias havia que tomar decisões sobre coisas que podiam gravemente afetar a nossa vida, como a decisão de não ir para a guerra. A mim essa decisão custou-me 11 anos de exílio. Eu decidi que não estava disposto a participar nessa guerra, contra até a opinião do partido a que pertencia porque o Partido Comunista achava que devíamos ir para a guerra para fazer por lá o nosso trabalho político. Havia portanto que tomar opções e eu fugi para França com um passaporte legal cujo prazo acabava daí a quatro dias... Tive que pensar a quem pedir dinheiro, quem ia saber que eu ia fugir. Nem a minha namorada, nem os meus pais, ninguém soube que eu ia fugir naquele dia 10 de junho de 1963. Dois amigos emprestaram-me um conto de reis, para apanhar o avião de Vigo a Madrid e daí o comboio para Paris onde cheguei com 50 francos no bolso.

Viveu tempos agitados em Paris, sobretudo com o Maio de 68. Que recorda desse período?

Eu já vivia medianamente bem nesse período, já tinha casado, tinha um filho com três anos e a minha mulher estava quase a parir o segundo filho o João nasceu a 1 de julho de 1968. Andámos até aos 8, 9 meses de gravidez nas barricadas e nas confusões. Eu desde 66, mais ou menos, já era conhecido como cantor de canções naquele meio. Tinha uma espécie de vida dupla trabalhava durante a semana para sustentar a família, tal como a minha mulher. E à noite e fins de semana tinha a minha vida de artista não havia fim de semana em que não cantasse num ponto qualquer da Europa, para milhares de portugueses. Portanto, quando a França parou em maio de 1968, eu comecei a ser solicitado eu e outros cantores que estavam em Paris, como o Luís Cília, o Sérgio Godinho e o Tino Flores para ir cantar a sítios onde a luta estava a decorrer: fábricas e escolas ocupadas, bairros, estações de comboio e metro. O nosso papel era um misto de diversão e encorajamento a todas as pessoas envolvidas na greve.

Passou por momentos mais complicados?

Sim, houve alguns episódios mais perigosos, participação nalgumas barricadas... Era perigosíssimo, porque a minha mulher estava grávida e havia situações de pancadaria, de gases que eram usados para dispersar os manifestantes. Tinha sempre o meu Fiat 600 a pau para a tirar dali se fosse preciso. Houve outro episódio que foi a ocupação da Casa de Portugal na Cidade Universitária, uma casa da Gulbenkian que tinha um diretor que fez queixa de nós à polícia francesa e, por isso, fomos todos chamados. Mas tive sorte, porque na altura tinha no emprego tinha um chefe compreensivo.

O que é que fazia?

Trabalhava numa empresa de transportes. Tive sorte, porque quando cheguei a França já falava quatro ou cinco línguas e isso ajudou-me a arranjar bons trabalhos, porque os franceses eram muito maus em línguas. O meu chefe de serviço era um tipo muito simpático, italiano, e quando no fim da greve eu cheguei ao trabalho porque havia a desculpa de não haver gasolina, dos transportes estarem paralisados ele passou-me as folhas de salário todas, com datas que me ajudaram quando eu fui chamado pela polícia política francesa.



Tantos anos depois continuam a acontecer revoluções. Como é que tem seguido toda esta agitação no mundo árabe?

Emociona-me muito o entusiasmo e a alegria daquelas pessoas. Há novidades no fenómeno, a maneira como eles se organizaram. Como é que milhares e milhões de pessoas acabam por ser mobilizadas por malta nova sem grandes pretensões políticas, aquilo são mais movimentos do que partidos. Funcionam muito com base nestas novas maneiras de comunicação.



Já escreveu alguma canção sobre o assunto?

Ainda não, mas há de sair um dia destes. Deve estar para aí a marinar.



Tem Facebook?

Não. Dou a maior importância a essas redes que podem ser usadas para a transformação, como vimos, mas não tenho. As minhas redes não são públicas, são privadas.



Regressando ao presente, ouviu a canção dos Deolinda ['Parva Que Sou'] que tanto tem dado que falar?

Ouvi no YouTube, com um som muito mau.



O que pensa enquanto escritor de canções? Acha que esta geração poderia estar melhor servida no momento de escolher os seus hinos?

Acho que há um nível médio de qualidade mais baixo, isso há. Mas também não tenho pressa, as coisas têm o seu tempo.

Porque essas coisas acabam por ser a expressão de uma «desculturação» que existe na sociedade. Por isso, isto há de ir lá. Interessa-me mais o lado social desse acontecimento: são artistas que têm grande expressão de mercado e que normalmente pensam três vezes antes de tomarem uma atitude pública e se o fazem é porque sentem que há um feedback importante do seu público. E isso é importante, porque há mais jovens que ficam conscientes do embuste que é a proposta que a sociedade lhes está a fazer. E isto por vezes até acaba por ter consequências políticas é ver o caso nos anos 90 do Pedro Abrunhosa. Eu acho que o Pedro Abrunhosa teve um papel importante no facto de Cavaco Silva ter deixado de ser primeiro-ministro.



Que música com este espírito de combate recomenda?

Bem, recente não conheço grande coisa... Mas eu diria que toda a obra do Zeca é para mim um objeto de estudo precioso.

Para qualquer pessoa, mas sobretudo para a camada mais jovem porque é um bom instrumento de educação do gosto. E agora foi preenchida uma lacuna importante, já há um livro de referência onde estão todas as canções do Zeca em papel, com as partituras, as letras, os acordes para viola. E o que eu aconselho vivamente é que se apropriem desse instrumento para aprenderem canções que são maravilhosas. Umas são fáceis, mas outras são bastante difíceis - há para todos os níveis. E a partir daí podem soltar as amarras da autocriação. A obra do Zeca é um referencial e vou ao ponto de dizer que o é em qualquer parte do mundo. São 157 canções ímpares.



Tem alguma favorita?

É difícil dizer. Há várias que me seduzem pela beleza musical. Há algumas que tive a grande sorte de me passarem pela mão numa fase de produção musical, é o caso da «Que O Amor Não Me Engana», por exemplo. Porque o Zeca é um autor completo, não é só um cantor de protesto tem canções de amor de uma beleza estonteante. Tem canções de trabalho, de comentário, outras surrealistas.



Refere a beleza estonteante das canções de amor de Zeca. Diria que as canções de protesto, como as armas, são mais eficazes do que belas?

A cantiga pode ser arma de intervenção numa realidade concreta. Foi-o na revolução francesa, na Comuna de Paris, na Guerra de Espanha. No maio de 68. No 25 de Abril. De facto, a cantiga-arma obedece muitas vezes a critérios de eficácia imediata: a primeira canção que eu fiz quando chegado a Portugal, nos primeiros dias de maio de 1974, foi num bairro camarário do Porto. O bairro estava em luta contra um regulamento fascista que geria os bairros da câmara e alguém me pediu «sente-se aí e faça uma cantiga sobre a nossa luta». Foi feita em meia hora deram-me as informações, fez-se a letra, inventei ali a música e fui lá fora cantá-la. Há esse lado de urgência ou até de emergência. Mas pode acontecer haver cantigas feitas em cima de acontecimentos que por sorte ou talento dos seus criadores sejam belíssimas.



Como, por exemplo, «Os Índios da Meia Praia»?

Melodia notável. Ou a «Teresa Torga», também do Zeca. Ou seja, a música nascida no quente dos acontecimentos, como incitamento ou comentário, tem menos hipóteses de ser trabalhada, tem critérios de eficácia que lhes limitam a possibilidade de cuidar melhor os aspetos formais, mas isto não é uma regra absoluta.