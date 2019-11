John Legend irá regressar a Portugal em 2020. O músico norte-americano, avança a SIC Notícias, irá atuar no festival EDP Cool Jazz, no Hipódromo Manuel Possolo (Cascais), no dia 3 de julho.

Este será o quinto concerto de John Legend no país e o segundo no EDP Cool Jazz, festival onde se estreou por cá, em 2013. Desde então, atuou por duas vezes na Altice Arena (2014 e 2017) e no festival MEO Marés Vivas (2015).

Autor de êxitos como 'All of Me' ou 'Love Me Now', o músico não edita um disco de originais desde 2016, ano em que lançou "Darkness and Light". Em 2018, editou um álbum com canções de Natal, "A Legendary Christmas".

John Legend é assim o segundo nome a ser confirmado no cartaz do EDP Cool Jazz, seguindo-se a Lionel Richie. Os bilhetes serão colocados à venda nos locais habituais com a seguinte tabela de preços:

PLATEIA GOLD – 75€

PLATEIA VIP – 65€

PLATEIA A – 55€

PLATEIA B – 45€

BANCADA SEM MARCAÇÃO - €35

PLATEIA EM PÉ – 35€

MOBILIDADE REDUZIDA | PLATEIA A – 55€